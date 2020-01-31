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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пьянка закончилась убийством

Роменской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении 22-летнему жителю Роменского района, который избил до смерти своего знакомого, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Событие произошло 7 февраля 2020 года в с. Хмелев Роменского района. В частном доме собралась компания молодых людей. Общение они сочетали с распитием спиртных напитков. Когда все присутствующие были уже изрядно навеселе, между двумя из них возник спор, который перерос в драку. Младший сначала несколько раз ударил старшего кулаком в лицо, а когда тот упал на пол, начал наносить ему множественные удары ногами в разные части грудной клетки, туловища и головы. Пострадавший только на следующий день обратился к медикам, которые спасти ему жизнь уже не смогли. В результате от полученных травм 9 февраля 32-летний потерпевший скончался.

«Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, в настоящее время он скрывается от органов досудебного следствия, поэтому прокуратура обратилась в суд с ходатайством о его задержании с целью повода для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей», - рассказал заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Александр Ковтун.

Право Роменский район Убийство

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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