Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44342

Юная сумчанка дистанционно покорила Париж

Ученица музыкальной школы № 3 Анна Головань успешно выступила в дистанционном Международном конкурсе «Rendez-vous a Paris».

В номинации «Фортепиано - соло» воспитанница Нелли Вороновский получила Диплом лауреата III премии. Наставник музыканта получила Диплом за подготовку ученицы.

Досуг Музыка

По тематике

Юные сумчане отличились на международном фестивале
04.02.2020 16:16

Юные сумчане отличились на международном фестивале

В Киеве состоялся ХХІV Международный фестиваль-конкурс «Праздник талантов», в котором достойно выступили воспитанники художественных школ города Сумы....

Сумчанка выиграла музыкальный конкурс в Днепре
10.12.2019 16:40

Сумчанка выиграла музыкальный конкурс в Днепре

Сумская студентка взяла диплом лауреата первой степени на фестивале в Днепре....

Сумской музыкант завоевал гран-при
03.12.2019 17:05

Сумской музыкант завоевал гран-при

Студент высшего училища искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского Дмитрий Семикрас поражают своим достижениями....

Сумские музыканты победили в столице
22.11.2019 11:50

Сумские музыканты победили в столице

В Киеве состоялась ХVI Всеукраинская открытая музыкальная олимпиада «Голос страны»....

В Охтирці змагалися юні бандуристи
03.05.2019 17:25

В Охтирці змагалися юні бандуристи

2 травня у м. Охтирка відбувся обласний фестиваль-конкурс юних бандуристів «Під срібний дзвін бандур»....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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