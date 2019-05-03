Юная сумчанка дистанционно покорила Париж

В номинации «Фортепиано - соло» воспитанница Нелли Вороновский получила Диплом лауреата III премии. Наставник музыканта получила Диплом за подготовку ученицы.
В Киеве состоялся ХХІV Международный фестиваль-конкурс «Праздник талантов», в котором достойно выступили воспитанники художественных школ города Сумы....
Сумская студентка взяла диплом лауреата первой степени на фестивале в Днепре....
Студент высшего училища искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского Дмитрий Семикрас поражают своим достижениями....
В Киеве состоялась ХVI Всеукраинская открытая музыкальная олимпиада «Голос страны»....
2 травня у м. Охтирка відбувся обласний фестиваль-конкурс юних бандуристів «Під срібний дзвін бандур»....