Сумчанка стала мастером спорта по бодибилдингу

11 февраля Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский подписал приказ №698 о присвоении звания «Мастер спорта Украины» спортсменам по неолимпийским видам спорта, среди которых и спортсменка Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Татьяна Москаленко, которая стала второй на осеннем чемпионате Украины в категории «велнес».
Сегодня, 8 ноября, в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал чемпионат мира по бодибилдингу....
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