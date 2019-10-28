Сумчанка стала мастером спорта по бодибилдингу Серебряный призер чемпионата Украины по бодибилдингу Татьяна Москаленко стала мастером спорта.

11 февраля Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский подписал приказ №698 о присвоении звания «Мастер спорта Украины» спортсменам по неолимпийским видам спорта, среди которых и спортсменка Сумской областной федерации бодибилдинга и фитнеса Татьяна Москаленко, которая стала второй на осеннем чемпионате Украины в категории «велнес».