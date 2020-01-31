Тридцать третья сессия Сумского областного совета переносится на 21 февраля Такое распоряжение подписал глава Сумского областного совета Владимир Токарь.

Причина переноса пленарного заседания возникла из-за того, что Сумская облгосадминистрация не подала проект решения областного совета о внесении изменений в областной бюджет на 2020 год по урегулированию бюджетных вопросов, в том числе погашение кредиторской задолженности 2019 года.

В связи с тем, что документ отсутствует, депутаты лишены возможности эффективно подготовить и обсудить вопросы, выносимые на рассмотрение тридцать третьей сессии. Поэтому глава областного совета Владимир Токарь принял решение перенести дату сессии с 14 февраля на 21 февраля 2020 года.

Вопросы, которые будут обсуждаться на пленарном заседании, остаются неизменными, пишет сайт облсовета.