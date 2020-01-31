В Глухове маршрутка попала в аварию

В Глухове 11 февраля около полудня на ул. Пивоварова маршрутка № 5 столкнулась с автомобилем «Опель». Как сообщили в Глуховском ОП, ДТП произошло при развороте маршрутного такси. Во время столкновения, у легковушки заметно повреждена передняя часть. У общественного транспортного средства повреждения менее значительны. Во время аварии никто не пострадал, пишет Неделя.
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