Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12210

На Сумщине пожарные спасли женщину

11 февраля в 14:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Знаменской в г. Шостка.

Звонила жительница дома, которая увидела густой дым, который выходил из открытой двери соседской квартиры на пятом этаже.

На место вызова прибыл дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. При проведении разведки было установлено, что в одной из комнат горел диван и домашние вещи. В другой комнате, где также наблюдалось задымление, пожарные обнаружили на диване 59-летнюю сестру хозяина квартиры. Женщину немедленно вынесли на свежий воздух на улицу. Бригада «скорой» оказала ей необходимую помощь и доставила в больницу. По заключению медработников, женщина в результате пожара не пострадала, однако по состоянию здоровья ее оставили в медицинском учреждении.

Усложняло ситуацию захламление квартиры горючими домашними вещами, возгорание которых могло повлечь масштабный пожар. В 14:47 удалось остановить дальнейшее распространение огня и локализовать возгорание, в 15:10 пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина возгорания устанавливается.

Право Пожар Шостка

По тематике

Вчера 12:01

На Сумщине спасатели дважды ликвидировали возгорание сухой растительности

В течение прошлых суток спасатели дважды привлекались к ликвидации пожаров в природных экосистемах на территории Сумской области....

Вчера 10:41

В Шостке до конца недели продолжили карантин

Сегодня, 11 февраля, под председательством заместителя городского головы Нины Сиваевой состоялось заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям....

10.02.2020 16:14

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание бани

8 февраля в 14:58, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании бани по ул. Киевская в пгт Воронеж Шосткинского...

В Ахтырке на ходу загорелось авто
10.02.2020 13:08

В Ахтырке на ходу загорелось авто

Спасатели быстро ликвидировали возгорание автомобиля....

07.02.2020 17:55

В Шостке продолжили карантин

Сегодня утром, 7 февраля, под председательством заместителя городского головы Нины Сиваевой состоялось заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям....

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
Сегодня 12:51
Карантин в школах Сум продлится до конца рабочей недели
Вчера 15:13
В Сумах задержали адвоката, которая 41 раз сообщала о заминировании местных учреждений
Вчера 12:42
Из-за разлитой краски по тревоге подняли оперативные службы Шостки
Сегодня 15:08
Жительница Шостки решилась на кражу ради лекарств для ребенка
Сегодня 14:59
Сумские копы ищут виновника ДТП, который покинул место происшествия (видео)
Сегодня 14:44
Рассмотрение дела об изнасиловании сумчанки снова отложили
Сегодня 14:18
На Сумщине пожарные спасли женщину
Сегодня 13:12
В Глухове маршрутка попала в аварию
Сегодня 13:01
Тридцать третья сессия Сумского областного совета переносится на 21 февраля
Сегодня 12:43
Сумчанка стала мастером спорта по бодибилдингу
Сегодня 11:59
Юная сумчанка дистанционно покорила Париж
Сегодня 11:44
view counter

Статьи

Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
Вчера 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
Вчера 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Главные новости спорта Украины и мира ®
31.01.2020 13:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.