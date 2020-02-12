На Сумщине пожарные спасли женщину 11 февраля в 14:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Знаменской в г. Шостка.

Звонила жительница дома, которая увидела густой дым, который выходил из открытой двери соседской квартиры на пятом этаже.

На место вызова прибыл дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. При проведении разведки было установлено, что в одной из комнат горел диван и домашние вещи. В другой комнате, где также наблюдалось задымление, пожарные обнаружили на диване 59-летнюю сестру хозяина квартиры. Женщину немедленно вынесли на свежий воздух на улицу. Бригада «скорой» оказала ей необходимую помощь и доставила в больницу. По заключению медработников, женщина в результате пожара не пострадала, однако по состоянию здоровья ее оставили в медицинском учреждении.

Усложняло ситуацию захламление квартиры горючими домашними вещами, возгорание которых могло повлечь масштабный пожар. В 14:47 удалось остановить дальнейшее распространение огня и локализовать возгорание, в 15:10 пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина возгорания устанавливается.