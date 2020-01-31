Сумские копы ищут виновника ДТП, который покинул место происшествия (видео)

Неустановленный водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, при движении задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, после чего совершил наезд на автомобиль ЗАЗ Vida, который был припаркован рядом. В дальнейшем гражданин оставил место ДТП.
Отдел розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции в Сумской области просит всех очевидцев или лиц, которые владеют какой-либо информацией о данном ДТП позвонить на службу 102 и помочь установить личность водителя, виновника дорожно-транспортного происшествия. Анонимность гарантируется, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Сумщины.
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