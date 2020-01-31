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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44330

Сумские копы ищут виновника ДТП, который покинул место происшествия (видео)

Автопроисшествие произошло 31 января, около 23.40, на улице Леваневского возле дома № 22.

Неустановленный водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito, при движении задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, после чего совершил наезд на автомобиль ЗАЗ Vida, который был припаркован рядом. В дальнейшем гражданин оставил место ДТП.

Отдел розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции в Сумской области просит всех очевидцев или лиц, которые владеют какой-либо информацией о данном ДТП позвонить на службу 102 и помочь установить личность водителя, виновника дорожно-транспортного происшествия. Анонимность гарантируется, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Сумщины.

Право Дтп

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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