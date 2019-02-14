В День святого Валентина в Сумах будут женить с утра до ночи В День влюбленных Министерство юстиции Украины подготовило для всех влюбленных особый подарок - двери отделов государственной регистрации актов гражданского состояния будут открыты 14 февраля с 8:00 до 24:00.

«В рамках акции «Любовь вне времени» желающие смогут не только подать заявление, но и зарегистрировать брак в случае, если молодоженам уже назначена государственная регистрация брака на 14 февраля или, если пары воспользовались услугой «Брак за сутки», - рассказала Ирина Свистун, руководительница Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы), в состав которого вошли Сумская, Полтавская и Черниговская области.