В День святого Валентина в Сумах будут женить с утра до ночи

«В рамках акции «Любовь вне времени» желающие смогут не только подать заявление, но и зарегистрировать брак в случае, если молодоженам уже назначена государственная регистрация брака на 14 февраля или, если пары воспользовались услугой «Брак за сутки», - рассказала Ирина Свистун, руководительница Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы), в состав которого вошли Сумская, Полтавская и Черниговская области.
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