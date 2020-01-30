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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59214

Жительница Шостки решилась на кражу ради лекарств для ребенка

Более восьми тысяч гривен украла 28-летняя жительница Шостки у своей знакомой.

К участковому офицеру полиции обратилась 71-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что из ее квартиры было похищено 8200 гривен. В содеянном она заподозрила свою 28-летнюю знакомую, которая часто бывала у нее в гостях и знала, где пенсионерка хранит сбережения.

Полицейские провели проверку и выяснили подробности инцидента.

Знакомая, на которую указала заявительница, несколько месяцев назад снимала у пенсионерки квартиру. Женщины подружились и даже помогали друг другу в жизненных неурядицах. В тот день молодая мать пригласила к себе пожилую подругу и попросила на несколько часов присмотреть за ребенком. Свою просьбу объяснила срочной необходимостью сходить в банк. Пенсионерка согласилась и осталась с младенцем. А девушка тем временем потихоньку взяла из ее сумки ключи от квартиры, пошла к ней домой и забрала из тайника все деньги. Вернувшись, незаметно положила ключи на место.

Кражу денег заявительница заметила сразу, как только вернулась домой: вещи в шкафу, где она хранила свои сбережения, были разбросаны.

Сама молодая женщина призналась полицейским в содеянном и вернула владелице 5000 гривен. Другие, по ее словам, она потратила на лекарства для ребенка.

В полиции относительно злоумышленницы открыли уголовное производство по факту кражи. Санкция ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины предусматривает до шести лет лишения свободы. Однако, окончательное наказание ей определит суд, сообщает тдел коммуникации полиции Сумской области.

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