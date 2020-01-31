Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:08190

Из-за разлитой краски по тревоге подняли оперативные службы Шостки

Сегодня, 12 февраля, произошел инцидент, поднявший на ноги оперативные службы города.

Местные жители сообщили о неизвестном веществе, которое было разлито по ул. Привокзальная и ул. Короленко.  Бдительность людей после экологической катастрофы 2015 г. можно понять…

Полиция сразу перекрыла участок дороги по ул. Привокзальной от автостанции до поворота на ул. Рабочую. Также перекрыта дорога по ул. Короленко до поворота на ул. Марата.

Как сообщила на месте происшествия и. о. заместителя городского головы Ольга Ткаченко, задействованы оперативные службы, работает следственно-оператвная группа полиции, спасатели, работники санитарной службы. «Все по процедуре. Пока дорога на этом участке будет перекрыта», – проинформировала Ольга Ткаченко.

Стало известно о предположительной причине инцидента. Дело в том, что случайно было разлито ведро типографской краски, которое опрокинулось в автомобиле. Об этом рассказала представитель предприятия «Зодиак». На предприятии этой краской наносят рисунок на гофротару.

Спасатели будут смывать краску с проезжей части, пишет Шостка.инфо.

Право

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
Сегодня 12:51
Карантин в школах Сум продлится до конца рабочей недели
Вчера 15:13
В Сумах задержали адвоката, которая 41 раз сообщала о заминировании местных учреждений
Вчера 12:42
Из-за разлитой краски по тревоге подняли оперативные службы Шостки
Сегодня 15:08
Жительница Шостки решилась на кражу ради лекарств для ребенка
Сегодня 14:59
Сумские копы ищут виновника ДТП, который покинул место происшествия (видео)
Сегодня 14:44
Рассмотрение дела об изнасиловании сумчанки снова отложили
Сегодня 14:18
На Сумщине пожарные спасли женщину
Сегодня 13:12
В Глухове маршрутка попала в аварию
Сегодня 13:01
Тридцать третья сессия Сумского областного совета переносится на 21 февраля
Сегодня 12:43
Сумчанка стала мастером спорта по бодибилдингу
Сегодня 11:59
Юная сумчанка дистанционно покорила Париж
Сегодня 11:44
view counter

Статьи

Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
Вчера 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
Вчера 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Главные новости спорта Украины и мира ®
31.01.2020 13:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.