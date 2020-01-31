Из-за разлитой краски по тревоге подняли оперативные службы Шостки Сегодня, 12 февраля, произошел инцидент, поднявший на ноги оперативные службы города.

Местные жители сообщили о неизвестном веществе, которое было разлито по ул. Привокзальная и ул. Короленко. Бдительность людей после экологической катастрофы 2015 г. можно понять…

Полиция сразу перекрыла участок дороги по ул. Привокзальной от автостанции до поворота на ул. Рабочую. Также перекрыта дорога по ул. Короленко до поворота на ул. Марата.

Как сообщила на месте происшествия и. о. заместителя городского головы Ольга Ткаченко, задействованы оперативные службы, работает следственно-оператвная группа полиции, спасатели, работники санитарной службы. «Все по процедуре. Пока дорога на этом участке будет перекрыта», – проинформировала Ольга Ткаченко.

Стало известно о предположительной причине инцидента. Дело в том, что случайно было разлито ведро типографской краски, которое опрокинулось в автомобиле. Об этом рассказала представитель предприятия «Зодиак». На предприятии этой краской наносят рисунок на гофротару.

Спасатели будут смывать краску с проезжей части, пишет Шостка.инфо.