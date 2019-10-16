На Сумщине соревновались студенты-баскетболисты

11-12 февраля состоялись областные соревнования по баскетболу 3х3 среди команд юношей учреждений профессионального (профессионально-технического) образования по программе ХХХІV областной спартакиады. В турнире приняли участие 23 команды области, которые соревновались в подгруппах: две подгруппы в Сумах, по одной в Конотопе и Шостке. Команды, занявшие 1 и 2 места, в своих подгруппах вышли в финал.
По результатам соревнований в финальный этап, который состоится 18 февраля 2020 в Сумах в спортивном зале Сумского ХТЦПТО вышли команды:
Сумской центр ПТО пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса;
Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна;
Конотопское высшее профессиональное училище;
Конотопское профессионально-техническое училище;
Шосткинский центр ПТО;
Шосткинское высшее профессиональное училище;
Белопольское высшее профессиональное училище;
Лебединское высшее профессиональное училище лесного хозяйства.
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