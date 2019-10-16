На Сумщине соревновались студенты-баскетболисты Юноши учреждений профессионального образования области соревновались за выход в финал Спартакиады по баскетболу 3х3.

11-12 февраля состоялись областные соревнования по баскетболу 3х3 среди команд юношей учреждений профессионального (профессионально-технического) образования по программе ХХХІV областной спартакиады. В турнире приняли участие 23 команды области, которые соревновались в подгруппах: две подгруппы в Сумах, по одной в Конотопе и Шостке. Команды, занявшие 1 и 2 места, в своих подгруппах вышли в финал.

По результатам соревнований в финальный этап, который состоится 18 февраля 2020 в Сумах в спортивном зале Сумского ХТЦПТО вышли команды:

Сумской центр ПТО пищевых технологий, торговли и ресторанного сервиса;

Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна;

Конотопское высшее профессиональное училище;

Конотопское профессионально-техническое училище;

Шосткинский центр ПТО;

Шосткинское высшее профессиональное училище;

Белопольское высшее профессиональное училище;

Лебединское высшее профессиональное училище лесного хозяйства.