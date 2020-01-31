На Сумщине лудоман обокрал бывшую сожительницу Из-за пристрастия к азартным играм житель Шостки предстанет перед судом.

О краже ювелирных изделий, утюга, отпаривателя и банковской карты, с которой затем были сняты средства, в полицию сообщила 50-летняя жительница Шостки. В содеянном женщина заподозрила бывшего сожителя, с которым она два месяца как разошлась.

Так как тот был не местный, правоохранителям пришлось приложить немало усилий, чтобы найти новое место жительства подозреваемого. Оказалось, что он устроился в одном из населенных пунктов Шосткинского района и работает на пилораме.

Его опросили. Он в содеянном сознался и рассказал, что на кражу пошел из-за пристрастия к азартным играм. Похищенные вещи заложил в ломбард, а деньги потратил на спортивные ставки. Однако, заверил он полицейских, при случае обязательно возместит бывшей жене нанесенный ущерб.

Следователи открыли по факту кражи уголовное производство по признакам ч.ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины и проводят досудебное расследование. За содеянное любителю азартных игр угрожает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.