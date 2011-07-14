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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52274

Сумщина стала лидером в наполнении Госреестра памятников местного значения

В Государственный реестр недвижимых памятников Украины приказом Министерства культуры, молодежи и спорта от 10.02.2020 № 630 внесены 2180 памятников местного значения Сумской области.

Среди последних: Оксютинские курганы Верхнего Посулья, где сохранились насыпи скифских царей конца VII - начала VI в н.э.; городища раннего железного века и летописных городов времен Киевской Руси; памятник Тарасу Шевченко, построенный в 1924 году в поселке Кириковка, rjnjhsq является точной копией памятника, установленного на могиле Кобзаря в Каневе (автор Каленик Терещенко)? архитектурные комплексы и здания г. Сумы конца ХІХ - начала ХХ в., которые строились на средства Харитоненко, и церковь в с. Груновка, построенная около 1861 года, уникальность которой заключается в том, что в храме есть уделы для службы католического и православного священников.

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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