Сумщина стала лидером в наполнении Госреестра памятников местного значения В Государственный реестр недвижимых памятников Украины приказом Министерства культуры, молодежи и спорта от 10.02.2020 № 630 внесены 2180 памятников местного значения Сумской области.

Среди последних: Оксютинские курганы Верхнего Посулья, где сохранились насыпи скифских царей конца VII - начала VI в н.э.; городища раннего железного века и летописных городов времен Киевской Руси; памятник Тарасу Шевченко, построенный в 1924 году в поселке Кириковка, rjnjhsq является точной копией памятника, установленного на могиле Кобзаря в Каневе (автор Каленик Терещенко)? архитектурные комплексы и здания г. Сумы конца ХІХ - начала ХХ в., которые строились на средства Харитоненко, и церковь в с. Груновка, построенная около 1861 года, уникальность которой заключается в том, что в храме есть уделы для службы католического и православного священников.