Шосткинец отвлек продавца и украл ее телефон

63-летняя потерпевшая заметила исчезновение мобильного телефона только после того, как посетитель ушел.
Прибыв на вызов, полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и узнали ранее судимого 32-летнего жителя Шостки. Его разыскали и допросили.
По словам подозреваемого, гаджет он успел сдать в ломбард, а деньги пропил.
Похищенный мобильный правоохранители изъяли и после необходимых следственных действий вернут владелице. В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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