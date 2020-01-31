Шосткинец отвлек продавца и украл ее телефон Чтобы украсть телефон продавца, злоумышленник решил отвлечь ее внимание. Для чего попросил показать товар. И, пока она отвернулась, быстро положил чужой гаджет в карман.

63-летняя потерпевшая заметила исчезновение мобильного телефона только после того, как посетитель ушел. Прибыв на вызов, полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и узнали ранее судимого 32-летнего жителя Шостки. Его разыскали и допросили. По словам подозреваемого, гаджет он успел сдать в ломбард, а деньги пропил. Похищенный мобильный правоохранители изъяли и после необходимых следственных действий вернут владелице. В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.