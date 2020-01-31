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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:17197

Шосткинец отвлек продавца и украл ее телефон

Чтобы украсть телефон продавца, злоумышленник решил отвлечь ее внимание. Для чего попросил показать товар. И, пока она отвернулась, быстро положил чужой гаджет в карман.

63-летняя потерпевшая заметила исчезновение мобильного телефона только после того, как посетитель ушел.

Прибыв на вызов, полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения и узнали ранее судимого 32-летнего жителя Шостки. Его разыскали и допросили.

По словам подозреваемого, гаджет он успел сдать в ломбард, а деньги пропил.

Похищенный мобильный правоохранители изъяли и после необходимых следственных действий вернут владелице. В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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