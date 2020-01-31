Пока жительница Шостки укладывала ребенка спать, ее гость обворовал квартиру

– Наши сотрудники быстро установили местонахождение подозреваемого, – рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. – Мужчине 26 лет, имеет несколько судимостей за имущественные преступления. Похищенный планшет он успел заложить в ломбард, а мобильный телефон оставил себе в пользование.
Мужчина отказался объяснять правоохранителям свой поступок. Гаджеты полицейские изъяли и вернули владелице.
В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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