Пока жительница Шостки укладывала ребенка спать, ее гость обворовал квартиру 31-летняя жительница Шостки пожаловалась в полицию на своего знакомого. Тот, находясь у нее в гостях, похитил мобильный телефон и планшет. Она как раз в этот момент укладывала ребенка спать, поэтому исчезновение гаджетов заметила только утром.

– Наши сотрудники быстро установили местонахождение подозреваемого, – рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. – Мужчине 26 лет, имеет несколько судимостей за имущественные преступления. Похищенный планшет он успел заложить в ломбард, а мобильный телефон оставил себе в пользование.

Мужчина отказался объяснять правоохранителям свой поступок. Гаджеты полицейские изъяли и вернули владелице.

В отношении злоумышленника открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.