Уже завтра МСК «Сумчанка» стартует в кубке европейских чемпионов

В турнире примут 8 лучших команд Европы, в том числе МСК «Сумчанка». Нашей команде предстоят игры в группе А с испанским Club Campo de Madrid, английским East Grinsteadи местным HDM. В другой группе сыграют Dinamo Elektrostal (Россия), Düsseldorfer HC (Германия), HC Minsk (Беларусь) и SV Arminen (Австрия). В полуфинал выходят две лучшие команды из группы.
В пятницу наша команда сыграет против нидерландок и англичанок, в субботу – против испанок.
Трансляции матчей тут: https://www.eurohockeytv.org/en-int/page/home-ehf-hockey (нужна регистрация).
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