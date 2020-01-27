Уже завтра МСК «Сумчанка» стартует в кубке европейских чемпионов 14-16 февраля в Гааге (Нидерланды) пройдет розыгрыш кубка европейских чемпионов по индорхоккею среди женских команд.

В турнире примут 8 лучших команд Европы, в том числе МСК «Сумчанка». Нашей команде предстоят игры в группе А с испанским Club Campo de Madrid, английским East Grinsteadи местным HDM. В другой группе сыграют Dinamo Elektrostal (Россия), Düsseldorfer HC (Германия), HC Minsk (Беларусь) и SV Arminen (Австрия). В полуфинал выходят две лучшие команды из группы.

В пятницу наша команда сыграет против нидерландок и англичанок, в субботу – против испанок.

Трансляции матчей тут: https://www.eurohockeytv.org/en-int/page/home-ehf-hockey (нужна регистрация).