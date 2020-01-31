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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:13223

Адвокатшу, которая 40 раз «минировала» сумские суды, взяли под стражу

Но могут выпустить под залог в 162 тыс. грн.

Сегодня, 13 февраля, постановлением следственного судьи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей адвокату Вафе Оксененко, которая подозревается в заведомо ложных сообщениях о минировании (ч.2 ст.259 УК Украины) и определен размер залога - 162 160 грн.

Срок действия постановления до 24-00 ч. 10 марта 2020 года.

В случае внесения залога на подозреваемую возложен ряд обязанностей, в частности, и постоянно носить электронное средство контроля.

Досудебным расследованием установлено, что в период с 10 октября 2019 года до 10 февраля 2020 года в дежурную часть Сумского ОП ГУНП в Сумской области неоднократно поступали сообщения с разных номеров мобильных телефонов о подготовке взрывов в ряде административных зданий в г. Сумы. Всего таких сообщений было 41.

10 февраля во второй половине дня следователями СО УСБУ в Сумской области непосредственно во время совершения преступления в помещении Ковпаковского районного суда г. Сумы была задержана гражданка, подозреваемая в совершении указанных уголовных правонарушений.

Право Вафа Оксененко Минирование

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