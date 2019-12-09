На Сумщине полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в причинении смертельных побоев (фото)

На вид парню 23-26 лет, ростом 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Правоохранители обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно местонахождение подозреваемого или известна информация, которая поможет в его розыске, сообщить в Роменского отдела полиции, или по телефонам: (05548) 5-26-62; 098-554-10-01; 050-307-99-34 (дежурная часть), «102». Анонимность гарантируют, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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