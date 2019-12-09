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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в причинении смертельных побоев (фото)

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, роменские полицейские разыскивают 22-летнего Перепелицу Максима Анатольевича, жителя села Хмелев Роменского района.

На вид парню 23-26 лет, ростом 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Правоохранители обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно местонахождение подозреваемого или известна информация, которая поможет в его розыске, сообщить в Роменского отдела полиции, или по телефонам: (05548) 5-26-62; 098-554-10-01; 050-307-99-34 (дежурная часть), «102». Анонимность гарантируют, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Розыск Тяжкие телесные повреждения

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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