На Сумщине полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в причинении смертельных побоев (фото) По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, роменские полицейские разыскивают 22-летнего Перепелицу Максима Анатольевича, жителя села Хмелев Роменского района.

На вид парню 23-26 лет, ростом 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Правоохранители обращаются с просьбой ко всем гражданам, кому известно местонахождение подозреваемого или известна информация, которая поможет в его розыске, сообщить в Роменского отдела полиции, или по телефонам: (05548) 5-26-62; 098-554-10-01; 050-307-99-34 (дежурная часть), «102». Анонимность гарантируют, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.