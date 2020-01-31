Сумские футзалисты разгромно проиграли в Ивано-Франковске Сегодня, 12 февраля, прошли матчи 15-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Сумской «Food Centre-СумДУ», который борется за попадание в финальную шестерку, играл на выезде с «Ураганом», который идет третьим.

Матч завершился разгромом в пользу хозяев 8:1. Хозяева открыли счет на 8-й минуте, гости ответили спустя минуту голом Дениса Зеленкевича. Однако дальше забивали только ивано-франковцы. К тому же автоголом отметился самый опытный игрок сумчан Денис Овсянников.

«Ураган» - «Food Centre-СумДУ» Сумы - 8:1 (2:1)

Голы: Микитюк (8, 23), Лебедь (14, 22), Швед (23), Масевич (30), Абакшина (32), Овсянников (36, аг) - Зеленкевич (9).

Остальные результаты тура:

«Продэксим» (Херсон) 4-2 «Энергия» (Львов)

«ХИТ» (Киев) 8-2 «Кардинал-Ривне» (Ривне)

«Эпицентр К-Авангард» (Одесса) 2-5 «ИнБев» (Житомир)

После 15 туров лидирует «Продэксим» - 37 очков (в 13 играх), дальше – «ХИТ» - 33 (14), «Ураган» - 29 (13), «ИнБев» - 21 (13), «Кардинал-Ривне» - 17 (13), «Энергия» - 11 (14), «Сокол» (Хмельницкий) – 10 (13), «Food Centre-СумДУ» - 8 (13), «Єпицентр К - Авангард» - 7 (14).

Следующий матч сумчане проведут в воскресенье, 16 февраля, дома против «Продэксима».