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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах соревновались на призы Юрия Белонога

11-12 февраля в Сумском дворце студенческого спорта (манеж СумГУ) проходили ХIХ Всеукраинские соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Украины Юрия Белонога среди юношей и девушек.

В соревнованиях принимали участие около 400 юных спортсменов из 12 регионов Украины. Больше всего было представителей Сумщины, которые завоевали больше всего медалей.

Победителями среди наших стали: Диана Гончаренко (бег на 400 м), Анжелика Рачковская (200 м), Карина Басанец (толкание ядра), Павел Берегов (400 м), София Крыловецкая (спортивная ходьба на 3000 м), Ольга Бавкун (бег на 3000 м), Эдуард Кравченко (с/х на 5000 м), Антон Мормоль (2000 м с препятствиями). Вторые места заняли: Маргарита-Лилия Ольховик (с/х на 3000 м), Владислав Семенов (с/х на 5000 м), Дарья Бильская (3000 м). Треть места: Диана Гончаренко (200 м), Валентина Авраменко (ядро), Денис Босенко (60 м с/б), Анна Мельник (60 м), Дарина Ющенко (с/х на 3000 м), Руслан Лазоренко (с/х на 5000 м), Юрий Чичикало (1500 м), Валерий Колодяжный (ядро), Сергей Кругляк (ядро).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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