В Сумах соревновались на призы Юрия Белонога

В соревнованиях принимали участие около 400 юных спортсменов из 12 регионов Украины. Больше всего было представителей Сумщины, которые завоевали больше всего медалей.
Победителями среди наших стали: Диана Гончаренко (бег на 400 м), Анжелика Рачковская (200 м), Карина Басанец (толкание ядра), Павел Берегов (400 м), София Крыловецкая (спортивная ходьба на 3000 м), Ольга Бавкун (бег на 3000 м), Эдуард Кравченко (с/х на 5000 м), Антон Мормоль (2000 м с препятствиями). Вторые места заняли: Маргарита-Лилия Ольховик (с/х на 3000 м), Владислав Семенов (с/х на 5000 м), Дарья Бильская (3000 м). Треть места: Диана Гончаренко (200 м), Валентина Авраменко (ядро), Денис Босенко (60 м с/б), Анна Мельник (60 м), Дарина Ющенко (с/х на 3000 м), Руслан Лазоренко (с/х на 5000 м), Юрий Чичикало (1500 м), Валерий Колодяжный (ядро), Сергей Кругляк (ядро).
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