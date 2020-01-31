Часть Сум останется без воды Тополянский водозабор остановится из-за аварии на водопроводе.

В связи с проведением ремонтных работ по ликвидации аварии на водопроводе диаметром 200 мм по ул. Ковпака, 23 сегодня, 13 февраля, в 9:00 будет приостановлена работа Тополянского водозабора. Без водоснабжения останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц.

По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено. Извините за временные неудобства, сообщает КП «Горводоканал».