В Ямполе горел районный центра детского и юношеского творчества

Как рассказывают очевидцы происшествия, огонь на здание перевернулся с кочегарки.
На месте происшествия работало сразу три пожарных автомобиля. Пожар удалось локализовать.
Отметим, что в последние годы в помещения центра были вложены средства из государственного и местного бюджета, за которые был сделан ремонт крыши и внешняя отделка, сообщает Ямпіль.інфо.
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