В Ямполе горел районный центра детского и юношеского творчества Пожар начался 12 февраля около 20.00.

Как рассказывают очевидцы происшествия, огонь на здание перевернулся с кочегарки.

На месте происшествия работало сразу три пожарных автомобиля. Пожар удалось локализовать.

Отметим, что в последние годы в помещения центра были вложены средства из государственного и местного бюджета, за которые был сделан ремонт крыши и внешняя отделка, сообщает Ямпіль.інфо.