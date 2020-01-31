Кому в Сумах и почему отключили воду?

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения водоснабжения.
Речь идет о домах по адресам: ул. Героев Небесной Сотни, 7 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире, пр-т Лушпы, 9 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Нижнесыроватская, 62, ул. Глинки, 7, ул. СКД, 1 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Нижнесыроватская, 66 (замена стояка холодной и горячей воды в квартире), ул. Белопольское шоссе, 53 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Ильинская, 51/1 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Нахимова, 34 (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Новоместенская, 23 (замена канализационного стояка в квартире).
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