Замминистра подал декларацию кандидата на главу Сумской ОГА Сегодня, 13 февраля, первый заместитель министра развития громад и территорий Украины Дмитрий Живицкий подал в НАПК декларацию как кандидат на должность главы Сумской ОГА.

Согласно декларации, в Сумах он владеет квартирой площадью 95 квадратных метров, также пользуется квартирой своей жены площадью 243 квадратных метров. Также имеет в собственности одну четвертую от квартиры площадью 79 квадратных метров в Сумах, пользуется домом в селе Сад площадью 128 квадратных метров и квартирой в Киеве площадью 44 квадратных метров, пишет sumy.today.

Дмитрий Живицкий владеет двумя авто: Skoda SUPERB ELEGANCE 2011 выпуска и грузовиком OPEL KOMBO 2006 года выпуска.

Также чиновник задекларировал 584 700 гривен заработной платы за прошлый год в Сумской ОГА (за 8,5 месяцев) и 252,3 тысячи зарплаты в Министерстве развития громад и территорий Украины (меньше, чем за 4 месяца). Его жена, Дарья Живицкая, согласно декларации, получила 4000 зарплаты в Сумской райгосадминистрации и 4000 в Главном управлении ГФС в Сумской области.

Кроме этого, Дмитрий Живицкий задекларировал 28 500 долларов наличности и отметил 22,1 тысячи гривен финансового обязательства по договору страхования.

Напомним: Сумская область без главы ОГА с июня прошлого года. Вр.и.о. главы были Вадим Акперов и Ирина Купрейчик. За это время кандидатами на должность главы ОГА уже были Сергей Леонов, Инна Пащенко (согласована Кабмином), Роман Семенуха и Роман Грищенко (согласован Кабмином).