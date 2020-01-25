Сумчанин стал соавтором книги об украинском и мировом биатлоне Вышла в свет книга «Кубок мира по биатлону от Рупольдинга-1978 до Холменколлена-2019».

Книга подготовлена украинскими специалистами Анатолием Боярко, Василием Карленко и Алексеем Кравченко. Книга посвящена освещению истории возникновения, становления и развития Кубка мира по биатлону, итогам индивидуальных и командных результатов, личным достижением выдающихся спортсменов мира и Украины по биатлону. Много статистики, которая не публиковалась ранее.

Информацию о приобретении книги для личного пользования можно получить по адресам: biathlon.history@gmail.com; skorpionsport50@gmail.com; krava.a94@gmail.com, сообщает biathlon.com.ua.

Авторы:

Боярко А.А. - историк-статистик спорта;

Карленко В.П. - вице-президент Федерации биатлона Украины, заслуженный тренер УССР и СССР по биатлону, мастер спорта международного класса по биатлону, многократный победитель и призер международных соревнований, чемпионатов СССР и УССР по биатлону, судья национальной и Всесоюзной категории по биатлону, профессор;

Кравченко А.А. - старший тренер сборной команды Украины по биатлону, аспирант IV курса обучения Национального университета физического воспитания и спорта Украины.