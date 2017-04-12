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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:03354

Сумской облавтодор будет содержать дорогу Сумы-Полтава за 121 млн грн

Служба автомобильных дорог в Сумской области заключила договор на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Исполнителем работ, без конкуренции, стало ГП «Сумской облавтодор». Такая монополия объясняется тем, что два раза в объявленном тендере на содержание дороги Сумы-Полтава не принял участия никто, кроме данного государственного предприятия, пишет Громадський моніторинг.

Согласно договору «Сумской облавтодор» должен содержать дорогу Н-12 Сумы-Полтава (в пределах Сумской области), протяженность которой составляет 102,65 км. В перечень выполняемых работ относятся:

1. Содержание дороги в пределах норм действующего законодательства Украины.

2. Устранение угрозы безопасного проезда автотранспорта;

3. Выполнение замечаний Национальной полиции;

4. Ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий;

5. Ликвидация последствий стихийных бедствий, чрезвычайных и аварийных ситуаций.

Данные услуги подрядчик должен выполнять 26 месяцев, по следующему графику финансирования:

2020 - 55 млн грн;

2021 - 60 млн грн;

(март) 2022 - 6 млн грн.

Таким образом, для обслуживания дороги Н-12 Сумы-Полтава будет потрачено 121 млн грн.

Общество Содержание дорог Сумской облавтодор Сумы - Полтава

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