Сумской облавтодор будет содержать дорогу Сумы-Полтава за 121 млн грн

Исполнителем работ, без конкуренции, стало ГП «Сумской облавтодор». Такая монополия объясняется тем, что два раза в объявленном тендере на содержание дороги Сумы-Полтава не принял участия никто, кроме данного государственного предприятия, пишет Громадський моніторинг.
Согласно договору «Сумской облавтодор» должен содержать дорогу Н-12 Сумы-Полтава (в пределах Сумской области), протяженность которой составляет 102,65 км. В перечень выполняемых работ относятся:
1. Содержание дороги в пределах норм действующего законодательства Украины.
2. Устранение угрозы безопасного проезда автотранспорта;
3. Выполнение замечаний Национальной полиции;
4. Ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий;
5. Ликвидация последствий стихийных бедствий, чрезвычайных и аварийных ситуаций.
Данные услуги подрядчик должен выполнять 26 месяцев, по следующему графику финансирования:
2020 - 55 млн грн;
2021 - 60 млн грн;
(март) 2022 - 6 млн грн.
Таким образом, для обслуживания дороги Н-12 Сумы-Полтава будет потрачено 121 млн грн.
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