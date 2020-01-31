Россиянин въезжал в Украину на BMW, который ищет Интерпол 12 февраля в пункте пропуска «Екатериновка» пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, которое разыскивалось Интерполом.

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Екатериновка» прибыл автомобиль марки «BMW 740D xDrive» российской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым въезжал в Украину гражданин России, сработала база данных Интерпола.

В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в базе данных Интерпола как находящийся в международном розыске.

Сейчас по данному факту проинформированы подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины в г. Киев. Транспортное средство 2012 года выпуска установленным порядком передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.