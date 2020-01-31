На Сумщине пограничники задержали армянина, который пытался незаконно попасть в Россию

Пограничный наряд, который нес службу в пункте пропуска «Великая Писаревка», обнаружил срабатывания сигнализационного устройства на одном из флангов у пункта пропуска. Немедленно на указанное направление выдвинулась группа реагирования и пограничный патруль, который находился рядом.
Вскоре пограничники неподалеку от границы задержали гражданина Армении. Иностранец в пешем порядке пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска.
Сейчас нарушитель задержан до трех суток для установления всех обстоятельств приостановленного правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.
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