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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15152

На Сумщине пограничники задержали армянина, который пытался незаконно попасть в Россию

12 февраля в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда в ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, задержали нарушителя государственной границы Украины.

Пограничный наряд, который нес службу в пункте пропуска «Великая Писаревка», обнаружил срабатывания сигнализационного устройства на одном из флангов у пункта пропуска. Немедленно на указанное направление выдвинулась группа реагирования и пограничный патруль, который находился рядом.

Вскоре пограничники неподалеку от границы задержали гражданина Армении. Иностранец в пешем порядке пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска.

Сейчас нарушитель задержан до трех суток для установления всех обстоятельств приостановленного правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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