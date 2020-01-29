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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30225

Сумчане хотят настоящий памятник Ярославу Мудрому

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано соответствующее обращение.

Петицию «Об установлении памятника выдающемуся историческому деятелю Ярославу Мудрому в городе Сумы, вместо декоративной скульптуры, которая расположена в сквере СКД на пересечении улиц Ильинской и Ярослава Мудрого» подал бывший главный архитектор Сум Сергей Винтоняк.

«Исполнительным комитетом Сумского городского совета было принято решение «Об установлении декоративной скульптуры Ярославу Мудрому на улице Ярослава Мудрого в городе Сумы». Это решение выглядит непонятным как в подготовке, так и в его принятии. Потому что фигура исторического выдающегося деятеля Ярослава Мудрого, его влияние на формирование нашей государственности и уважение его в мире, заслуживает достойного увековечения. Фигура выдающегося человека, его заслуги и национальное достоинство никаким образом не должны унижаться, сравнивая фигуру Ярослава Мудрого с декоративно-игровой скульптурой. Поэтому, с целью увековечения достойной памяти выдающихся событий в истории Украины и мира, связанных с историческим деятелем, каким был Ярослав Мудрый, предлагаю установить памятник в городе Сумы в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины от 08 сентября 2004 года № 1181».

Напомним: памятник Ярославу Мудрому открыли в октябре прошлого года. Однако его непропорциональность прославила его на всю Украину и не только. Сергей Винтоняк зарегистрировал петицию о сносе памятника как незаконно установленного. Также была петиция, подписанная в основном чиновниками Сумской мэрии, о защите памятника. Обе набрали необходимое количество голосов. Были подготовлены соответствующие проекты решений исполкома, которые висели на сайте мэрии с ноября. Однако 17 января в рабочем порядке (то есть непублично) было принято решение о переименовании памятника в декоративную скульптуру. Только после этого были рассмотрены оба проекта решения по петициям, оба не поддержаны.

Общество Памятник Ярославу Мудрому Петиция

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