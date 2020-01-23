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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49420

Сумчане голосуют за газоны

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Нам нужна трава».

«К сожалению, Сумы как большая грязная лужа. Спасти ситуацию должны газоны. Качественные газоны не только выглядят красиво, они еще предотвращают перенос почвы ветром на наши тротуары, дороги и в наши легкие.

Городские власти должны найти средства на то, чтобы посеять траву. А также избавиться от странной привычки перекапывать грязь и ждать, что там что-то появится, что постоянно делают коммунальные службы», - пишет автор петиции Ми Андрей Анатольевич.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Газоны Петиция

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Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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