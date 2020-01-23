Сумчане голосуют за газоны

«К сожалению, Сумы как большая грязная лужа. Спасти ситуацию должны газоны. Качественные газоны не только выглядят красиво, они еще предотвращают перенос почвы ветром на наши тротуары, дороги и в наши легкие.
Городские власти должны найти средства на то, чтобы посеять траву. А также избавиться от странной привычки перекапывать грязь и ждать, что там что-то появится, что постоянно делают коммунальные службы», - пишет автор петиции Ми Андрей Анатольевич.
Подписать петицию можно здесь.
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