Житель Сумщины пытался подкупить полицейского, чтобы поехать на заработки Находясь под административным надзором, 40-летний житель Ямпольского района обратился к участковому офицеру с необычной просьбой, предложив взамен 500 гривен «вознаграждения».

Гражданин решил уехать на заработки. Но поскольку судом для него были установлены определенные ограничения, в том числе запрет покидать свое место жительства в ночное время, необходимость приходить в отделение полиции на отметки и т.д., он решил договориться с участковым, чтобы тот «закрыл глаза» на его отсутствие дома. И предложил за это деньги.

Однако тот не только отказался от предложения, но и предупредил мужчину об уголовной ответственности по ч.1 ст. 369 УК Украины. Однако тот настаивал. Поэтому, участковый в предусмотренном законом порядке сообщил о предложении должностному лицу неправомерной выгоды, а следователи уже открыли уголовное производство и начали досудебное расследование.

Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.