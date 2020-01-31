В Сумах тротуар на Воскресенском мосту через год после капремонта снова нужно переделывать Осенью 2018 года завершился четырехмесячный ремонт Горьковского моста (год назад мост назвали Воскресенским), который стоил 5 миллионов бюджетных гривен.

Прошло 15 месяцев, а тротуар на мосту уже покрылся лужами после небольших осадков. Не замочив ноги, пройти по «изюминке» нашего города (по словам первого заммэра Сум Владимира Войтенко) нужно еще постараться.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Дмитрий Гиик.

Сумчане комментируют, что мэр Сум Александр Лысенко где-то потерял свою линейку, которой прославился на всю Украину, меряя глубину луж.

Будут ли подрядчики переделывать тротуар неизвестно. Известно, что другие подрядчики, положившие некачественную плитку на ул. Соборной два с половиной года назад, ее так и не заменили, даже несмотря на поручение мэра Сум Александра Лысенко.

Кстати, в таком состоянии почти все новые тротуары, сделанные за последние годы.