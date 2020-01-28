Все желающие могут ознакомиться с фотографиями семей Асмоловых, Смирновых, Де-Конор, Милькевич, Григорьевых, Розположенских. Большинство фотографий сделано в фотоателье сумских фотографов Макашова и Грама.
Отдельно представлен ряд любительских лучанских фото. Сумчане любили отдыхать вблизи глубокой и полноводной реки Псел. Именно здесь находилась мельница помещиков Линтваревых, куда любил ездить и сам Антон Чехов со своими именитыми гостями. Выставка продлится с 13 по 27 февраля.
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