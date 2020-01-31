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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20236

На Сумщине 17-летний сирота пошел в домушники

Когда в Путивльское отделение полиции обратился 52-летний местный житель с сообщением о краже, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе первоочередных следственных и оперативно-розыскных действий в поле зрения полицейских попал несовершеннолетний парень-сирота. Последний нигде не учится и не работает, однако у него внезапно появилась крупная сумма денег.

Полицейские наведались к нему. Тот, едва увидев правоохранителей, сразу понял причину их визита. Рассказал, что, желая развлечься и не имея на это денег, решился на кражу. Для начала выбрал внешне красивый дом, владельцы которого, по его мнению, могли бы иметь деньги. Убедился, что хозяев дома нет, затем разбил оконное стекло и попал внутрь. Обшарив чужое жилье, в шкафу нашел 5000 гривен, а на столе - два мобильных телефона. После совершенного пошел к своей знакомой и попросил ее подержать у себя некоторое время один из сотовых. Другой пытался продать, но не успел. Что касается наличности, то деньги он за одну ночь потратил с друзьями на спиртное и продукты. Сейчас полицейские изъяли оба гаджета и вернули их владельцу.

И хотя парень уверяет, что это единственная его кража, все же правоохранители в рамках открытого по признакам с.3 ст. 185 УК Украины уголовного производства проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города и района.

Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Путивль

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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