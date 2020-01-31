На Сумщине в ДТП пострадали трое По факту травмирования в ДТП трех человек в полиции Конотопщины открыли уголовное производство.

Происшествие случилось около 9 утра в одном из населенных пунктов Конотопского района. В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2106 и ЗИЛ травмы получили три человека: водитель и двое пассажиров легковушки.

Их с травмами головы, грудной клетки и нижних конечностей доставили в травматологическое отделение Конотопской ЦРБ. А в полиции по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Полицейские предполагают, что вероятной причиной дорожно-транспортного происшествия могло стать несоблюдение водителем легковушки, 52-летним жителем Конотопа, безопасной скорости движения. На достаточно сложном повороте он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с ЗИЛом. Не последнюю роль в ситуации, очевидно, сыграли и сложные погодные условия, ведь мокрая снежная «каша» на дороге не позволила водителю вовремя сманеврировать и избежать столкновения.

Сейчас оба автомобиля-участника ДТП помещены на спецплощадку Конотопского отдела полиции, следственные действия продолжаются. В рамках открытого уголовного производства следователями назначен ряд необходимых экспертиз, которые позволят объективно установить причины и детали ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.