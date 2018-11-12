Двом сумським школам шукають керівників

Мова йде про Сумську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №17 та Сумської гімназії №1.
Кандидати мають вільно володіти державною мовою, мати вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи - не менше трьох років. Вони також повинні володіти на високому рівні інформаційно-комунікаційними технологіями та мати високі моральні якості, стан фізичного і психічного здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.
З пакетом документів для участі у конкурсі необхідно також подати мотиваційний лист, складений у довільній формі, та перспективний план розвитку закладу освіти.
Подавати документи можна з 14 лютого по 13 березня за адресою: м. Суми, вул. Харківська,35, 4 поверх, каб. 405, управління освіти і науки.
Конкурсний відбір відбуватиметься у кілька етапів:
Додаткову інформацію можна отримати:
Детальніше про вимоги до кандидатів, перелік документів, умови оплати праці - https://osvita.smr.gov.ua/vakansiyi
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