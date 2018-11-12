Двом сумським школам шукають керівників

Мова йде про Сумську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №17 та Сумської гімназії №1.

Кандидати мають вільно володіти державною мовою, мати вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи - не менше трьох років. Вони також повинні володіти на високому рівні інформаційно-комунікаційними технологіями та мати високі моральні якості, стан фізичного і психічного здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

З пакетом документів для участі у конкурсі необхідно також подати мотиваційний лист, складений у довільній формі, та перспективний план розвитку закладу освіти.

Подавати документи можна з 14 лютого по 13 березня за адресою: м. Суми, вул. Харківська,35, 4 поверх, каб. 405, управління освіти і науки.

Конкурсний відбір відбуватиметься у кілька етапів:

подання претендентом документів;

перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам, допущення кандидатів до участі в конкурсі;

ознайомлення кандидатів із закладом, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

проведення конкурсного відбору (у т.ч. співбесіда та презентація перспективного плану розвитку);

визначення переможця конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати:

спеціаліст І категорії управління освіти і науки МЕЛЬНИК Ірина Володимирівна, тел. 32-80-66, електронна адреса osvita@smr.gov.ua

головний спеціаліст–юрисконсульт управління освіти і науки ІВАНОВА Світлана Миколаївна, тел. 32-72-63.

Детальніше про вимоги до кандидатів, перелік документів, умови оплати праці - https://osvita.smr.gov.ua/vakansiyi