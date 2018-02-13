Кабмин уже уволил замминистра, который претендует на должность главы Сумской ОГА

«Вчера на Кабинете министров принято решение об увольнении двух заместителей. Первый заместитель Дмитрий Живицкий согласован как кандидат на должность Сумской областной государственной администрации. Юлиан Чаплинский уволен в связи со сменой министра", - сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр - министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
По его словам, новая команда заместителей на данный момент согласовывается с премьер-министром, пишет Интерфакс-Украина.
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