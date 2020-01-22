Сумские биатлонистки в ТОП-5 на чемпионате мира Сегодня, 13 февраля, стартовал чемпионат мира по биатлону.

В итальянском Антхольц-Антерсельве открыта соревновательная программа чемпионата мира-2020. И уже первая гонка, смешанная эстафета, подарила бурю эмоций болельщикам и самим участникам, пишет biathlon.com.ua.

Стартеру украинской команды уроженке Сум Анастасии Меркушиной досталась непривычная и не очень приятная задача – выбираться их хвоста группы, куда наша сборная попала на старте, получив 24-й стартовый номер. За первый круг Настя сумела отыграть несколько позиций. Но все-таки как сложно выбираться из глубин пелотона – к рубежу украинка уступала 10 секунд.

Но уже первая стрельба в корне изменила ситуацию для нашей команды! Меркушина отработала за немыслимые для лежки 20 секунд и мигом ворвалась в группу лидеров! На втором круге украинка держала удобный темп, и такая тактика себя оправдала: еще одна идеальная стрельба за 19 секунд и вторая позиция на выходе со стадиона следом за Лизой Виттоцци! До финиша этапа Настя на 16 секунд отпустила лишь итальянку, а также быструю норвежку Марте Олсбю Ройселанд, сама же пришла в плотной группе команд, борющихся за третье место. Реванш за эстафетные неудачи сезона для Меркушиной состоялся!

А первым неудачником чемпионата мира стала команда Франции, которая после круга штрафа Жюли Симон оказалась в конце второго десятка, уступив в итоге на своем этапе более минуты! Впоследствии вся гонка для одного из фаворитов сложилась катастрофически неудачно, и в борьбу за медали французам вернуться не удалось – на финише действующие олимпийские чемпионы в этой дисциплине оказались лишь седьмыми!

В украинской же команде выпускница СумГУ Юлия Джима на втором этапе достойно продолжила командные усилия. По дистанции первого и второго круга она даже отыгрывала секунды от лидеров, а единственная неприятная заминка произошла на стрельбе стой, где Юле пришлось использовать два запасных патрона. Немного отпустив тройку лидеров, Джима передала эстафету пятой. При этом дистанция до лидеров составила 39 секунд, а до призовой тройки – менее полуминуты.

На этом же отрезке небольшое, но психологически важное преимущество для своей команды заработала Тирил Экхофф. Перевес над сборными Италии и Чехии был всего 12-секундным, но позволял Тарьею Бё спокойно работать на огневых рубежах. Вот только воспользоваться этой привилегией экс-обладатель Кубка мира не смог: на стрельбе стоя норвежец дрогнул дважды, в то время как преследовавшие его Лукас Хофер и Ондржей Моравец были идеально точны! Сформировав плотную группу на выходе на трассу, лидеры так же и финишировали на своем этапе – лишь немного, всего на пять секунд отцепив чеха.

Не менее напряженную и важную борьбу, хотя и лишь на подступах к призовой тройке, вел Артем Прима. Стрелял он так же, как и Бё-старший: чистая лежка, два запасных патрона в стойке, а потому и дистанция до лидеров оставалась примерно стабильной. Прима свой этап закончил пятым, отставая от норвежцев и итальянцев на те же полминуты.

Дмитрию Пидручному в кои-то веки можно было в эстафете не вытягивать команду из подвалов, а реально бороться за медали! Для этого, правда, пришлось рассчитывать не только на свою оптимальную работу, но и надеяться на ошибки кого-то из впереди идущих соперников.

На стрельбе лежа Дима отработал идеально, но и соперники подарков не сделали, и потому на стойке капитану пришлось рисковать. Увы, на этот раз риск не оправдался: Пидручный дышал в спину соперникам, стоявшим на коврике для стрельбы, но эта погоня вылилась в четыре промаха и круг штрафа, после чего наш спортсмен вышел пятым. И все, на что мог надеяться украинец – борьба за четвертое место с Бенедиктом Доллем, которая на последних сотнях метров завершилась в пользу команды Германии.

Рисковал на последней стрельбе и Йоханнес Бё. Но, в отличие от Пидручного, лидеру Кубка мира повезло. Но везет сильнейшим: промахнувшись дважды в стойке, Йоханнес сделал ставку на быструю стрельбу и не прогадал! Его основной на тот момент соперник Доминик Виндиш также промахнулся дважды, но стрелял на 11 секунд медленней, и этого запаса хватило для того, чтобы победа Норвегии в первой гонке чемпионата уже ни у кого не вызывала сомнений!

Серебро Италии лучший результат команды в смешанных эстафетах на главных стартах сезона! До этого хозяева нынешнего чемпионата трижды были бронзовыми – на двух предыдущих Олимпиадах и на прошлогоднем чемпионате мира.

Ну а медаль команды Чехии – первая сенсация Антхольца! Безусловно, к чемпионатам мира чешские биатлонисты всегда подходят на пике возможностей, но, откровенно говоря, результаты текущего сезона совсем не обещали борьбу за медаль. Однако лучшая стрельба в гонке – всего два запасных патрона! – принесли чешской сборной заслуженную бронзу.

Что же до сборной Украины, то наши спортсмены показали, что тренерам команды удалось правильно подвести своих подопечных к главному старту, и сегодня наши девушки и парни способны бороться с сильнейшими. Надо лишь добавить чуть удачи… Без нее в биатлоне никак.

Гонка получилась довольно важной для зачета Кубка наций, особенно в мужской его части, поскольку позволила Украине отыграть несколько баллов у идущих пятыми австрийцев. После этого наша команда получила шанс вернуться в борьбу за 5-е место и максимальную квоту на следующий сезон: текущее отставание от заветной пятерки – 129 баллов.

Завтра чемпионат мира в Антхольце продолжится спринтом у женщин.

Смешанная эстафета

1. Норвегия (0+7) 1:02:27,7

2. Италия (0+6) +15,6

3. Чехия (0+2) +30,8

4. Германия (1+10) +49,2

5. Украина (1+7) +56,1

6. Россия (0+8) +59,4