На Сумщине пьяный стрелок попал в женщину Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 18-летний парень не только обстрелял окна дома своей соседки, но и попал в саму женщину, попав ей в руку и ногу.

В Кролевецкое отделение полиции поступило сообщение о том, что 18-летний местный парень стреляет из пневматического ружья по окнам.

Для проверки информации по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что от действий нарушителя получила телесные повреждения его 49-летняя соседка.

Женщина стала свидетелем того, как пьяный юноша устроил стрельбище на своем дворе, поэтому сделала ему замечание. В ответ он сначала устроил с ней ссору. А потом обратился к более радикальным действиям - начал стрелять по окнам ее дома, после чего сделал несколько выстрелов и в сторону самой соседки.

Ружье полицейские изъяли. А относительно стрелка открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». За содеянное нарушителю наказание от уплаты большого штрафа или исправительные работы на срок до одного года, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.