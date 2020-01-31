Взят под стражу житель Сумщины, который избил до смерти своего знакомого По ходатайству Роменской местной прокуратуры в четверг, 13 февраля, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 22-летнему жителю Роменского района, который избил до смерти своего знакомого, а потом скрывался от следствия.

Напоминаем, что событие произошло 7 февраля 2020 года в с. Хмелев Роменского района. В частном доме собралась компания молодых людей. Общение они сочетали с распитием спиртных напитков. Когда все присутствующие были уже изрядно навеселе, между двумя из них возник спор, который перерос в драку. Младший сначала несколько раз ударил старшего кулаком в лицо, а когда тот упал на пол, начал наносить ему множественные удары ногами в разные части грудной клетки, туловища и головы. Пострадавший только на следующий день обратился к медикам, которые спасти ему жизнь уже не смогли. В результате полученных травм 9 февраля 32-летний потерпевший скончался.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. В то же время следствие продолжается, проверяется причастность других присутствующих к избиению потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры области.