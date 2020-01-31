Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:57203

В Сумы едет чемпион

16 февраля в Сумах пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» будет принимать чемпиона Украины и лидера нынешнего первенства херсонский «Продэксим». Игра пройдет в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко (ул. Роменская, 87). Начало в 19.00.

В первом круге сумчане в гостях проиграли 2:6.

Спорт FoodCentre-СумДУ Анонс Футзал

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В субботу пройдут матчи 1/4 финала Кубка Сум по футзалу
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В субботу пройдут матчи 1/4 финала Кубка Сум по футзалу

В эту субботу, 15 февраля, в зале Педагогического университета состоятся 3 из 4 запланированных поединков стадии 1/4 финала Кубка Сум...

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12.02.2020 20:23

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11.02.2020 13:35

Сумские футзалисты узнали соперника в 1/4 финала Кубка Украины

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Сумчанам розкажуть про управління особистими фінансами
11.02.2020 09:06

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Сумские футзалисты вышли в плей-офф
10.02.2020 10:44

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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