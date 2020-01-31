В Сумы едет чемпион

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» будет принимать чемпиона Украины и лидера нынешнего первенства херсонский «Продэксим». Игра пройдет в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко (ул. Роменская, 87). Начало в 19.00.
В первом круге сумчане в гостях проиграли 2:6.
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