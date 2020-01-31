В Сумах отпустили под залог адвоката, которую подозревают в телефонных «минированиях» судов

В связи с этим ее отпустили из-под стражи.
По данным прокуратуры Сумской области, адвокатесса призналась в совершении преступления. Однако, по данным источников Sumy.Today, женщина утверждает, что сообщать недостоверную информацию о минировании государственных учреждений ее заставляли шантажисты.
Напомним: звонки о якобы минировании учреждений в Сумах начались в октябре прошлого года. Сначала «минировали» Центр админуслуг, потом начались «минирования» судов. Тогда проверялись все пять сумских судов: Ковпаковский и Заречный райсуд, Сумской окружной административный суд, Хозяйственный суд Сумской и Сумской апелляционный суд. На каждый вызов на сообщение о минировании выезжали полиция, ГСЧС, «скорая», кинологи, взрывотехники. Сейчас убытки за один такой выезд подсчитала скорая помощь - полторы тысячи гривен.
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