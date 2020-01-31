На Сумщине осужден криминальный квартет Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении одной женщины и трех мужчин, которые совершили ряд преступлений.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что трое местных жителей, которые уже имеют богатый криминальный опыт, систематически обворовывали дачные дома, гаражи, подвалы и подъезды в г. Конотоп. Злоумышленники действовали по отработанной схеме, в частности, один из них оставался наблюдать за обстановкой, в это время двое других проникали в помещение и забирали оттуда все ценные вещи. Преимущественно добычей воров становились велосипеды, однако не гнушались они и другими бытовыми вещами. Совершали кражи злоумышленники обычно втроем, однако в сентябре 2019 года, когда один из них был занят, мужчины взяли с собой женщину.

Также доказана причастность двух обвиняемых к похищению мопеда. При этом третий их сообщник, кроме краж, отвечал в суде еще и за предоставление помещения для незаконного употребления наркотических средств, поскольку в его квартире систематически собирались наркозависимые лица. Всего пострадавшими от действий обвиняемых признаны 13 человек.

По приговору суда двое мужчин приговорены к 5 годам 3 месяцам лишения свободы (ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 УК Украины), третий сообщник проведет за решеткой 4 года 2 месяца (ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст. 317 УК Украины), к женщине применен условный срок наказания (ч. 3 ст. 185 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры области.