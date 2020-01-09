На Сумщине прокуратура вернула земельные участки стоимостью 6,4 млн грн

Ранее было установлено, что с 1994 года указанные земли были предоставлены в постоянное пользование физическому лицу. После его смерти в 2014 году земельные участки возвращены в государственную собственность не были, поскольку их использовал наследник. Однако Гражданский кодекс Украины не предусматривает возможность наследования права постоянного пользования земельным участком, поэтому прокуратура обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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