Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00221

Будет ли уменьшена плата за обслуживание сетей при отсутствии потребления газа

На заседании НКРЭКУ одобрен проект решения, который совершенствует механизм определения платы за услуги распределения природного газа для бытовых потребителей, которые являются новыми или которые в течение прошлого газового году не потребляли природный газ.

Среднее значение платы за распределение природного газа по Украине для указанных бытовых потребителей составит 2,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 39 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется только для приготовление еды; 8,8 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется для подогрева воды и приготовления пищи; 21,9 грн в месяц (исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год) - для объекта бытового потребителя, на котором природный газ используется комплексно, в том числе для отопления.

Принятие указанного проекта решения НКРЭКУ планируется в кратчайшие сроки, что в дальнейшем позволит уменьшить финансовую нагрузку на новых бытовых потребителей и бытовых потребителей, которые не совершали потребления природного газа в прошлом газовом году.

Экономика Газ Тарифы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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