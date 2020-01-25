Сумской биатлонист в ТОП-10 на кубке IBU

В женском после квалификации в финал пробились две украинки – Екатерина Бех и Надежда Белкина. Сумчанка Юлия Журавок была только 41-й, глуховчанка Анна Кривонос – 53-й. В финале украинки показали 16-е (Бех) и 29-е (Белкина) места.
У мужчин ситуация была чуть получше. Сквозь квалификации в финал пробились трое наших: уроженцы Сумщины Артем Тищенко и Андрей Доценко, а также Тарас Лесюк. В финале Тищенко был 7-м, Лесюк – 8-м, а Доценко – 29-м.
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