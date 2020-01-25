Сумской биатлонист в ТОП-10 на кубке IBU В итальянском Мартелл-валь-Мартелло в рамках Кубка IBU прошли суперспринты.

В женском после квалификации в финал пробились две украинки – Екатерина Бех и Надежда Белкина. Сумчанка Юлия Журавок была только 41-й, глуховчанка Анна Кривонос – 53-й. В финале украинки показали 16-е (Бех) и 29-е (Белкина) места.

У мужчин ситуация была чуть получше. Сквозь квалификации в финал пробились трое наших: уроженцы Сумщины Артем Тищенко и Андрей Доценко, а также Тарас Лесюк. В финале Тищенко был 7-м, Лесюк – 8-м, а Доценко – 29-м.