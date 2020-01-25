Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:523

Сумской биатлонист в ТОП-10 на кубке IBU

В итальянском Мартелл-валь-Мартелло в рамках Кубка IBU прошли суперспринты.

В женском после квалификации в финал пробились две украинки – Екатерина Бех и Надежда Белкина. Сумчанка Юлия Журавок была только 41-й, глуховчанка Анна Кривонос – 53-й. В финале украинки показали 16-е (Бех) и 29-е (Белкина) места.

У мужчин ситуация была чуть получше. Сквозь квалификации в финал пробились трое наших: уроженцы Сумщины Артем Тищенко и Андрей Доценко, а также Тарас Лесюк. В финале Тищенко был 7-м, Лесюк – 8-м, а Доценко – 29-м.

Спорт Биатлон

По тематике

Сумские биатлонистки в ТОП-5 на чемпионате мира
Сегодня 17:24

Сумские биатлонистки в ТОП-5 на чемпионате мира

Сегодня, 13 февраля, стартовал чемпионат мира по биатлону....

Сумчанин стал соавтором книги об украинском и мировом биатлоне
Сегодня 11:45

Сумчанин стал соавтором книги об украинском и мировом биатлоне

Вышла в свет книга «Кубок мира по биатлону от Рупольдинга-1978 до Холменколлена-2019»....

Сумская биатлонистка с бронзой кубка IBU
09.02.2020 21:07

Сумская биатлонистка с бронзой кубка IBU

Первый медальный успех февраля пришел к украинской сборной на шестом этапе Кубка IBU в итальснком Мартелл-валь-Мартелло – в масс-старте на...

Как выступили сумские юниоры на чемпионате мира?
28.01.2020 11:25

Как выступили сумские юниоры на чемпионате мира?

Юниорский чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде набирает обороты....

Сумская биатлонистка в топ-5 на кубке мира
25.01.2020 15:36

Сумская биатлонистка в топ-5 на кубке мира

Сегодня, 25 января, на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке прошла одиночная смешанная эстафета....

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
Вчера 12:51
Карантин в школах Сум продлится до конца рабочей недели
11.02.2020 15:13
В Сумах задержали адвоката, которая 41 раз сообщала о заминировании местных учреждений
11.02.2020 12:42
Сумской биатлонист в ТОП-10 на кубке IBU
Сегодня 19:52
В Сумах отпустили под залог адвоката, которую подозревают в телефонных «минированиях» судов
Сегодня 19:15
Житель Сумщины пытался подкупить полицейского, чтобы поехать на заработки
Сегодня 17:55
Взят под стражу житель Сумщины, который избил до смерти своего знакомого
Сегодня 17:54
На Сумщине пьяный стрелок попал в женщину
Сегодня 17:37
Сумские биатлонистки в ТОП-5 на чемпионате мира
Сегодня 17:24
На Сумщине 17-летний сирота пошел в домушники
Сегодня 17:20
Кабмин уже уволил замминистра, который претендует на должность главы Сумской ОГА
Сегодня 17:09
Двом сумським школам шукають керівників
Сегодня 16:36
view counter

Статьи

Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Главные новости спорта Украины и мира ®
31.01.2020 13:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:10— 60грн. 18:20— 60грн. 20:30— 60грн.
Троль: Історія з хвостом (0+) Кевін Мунро, Крустуан Камп (Норвегія, Канада, 2019)
Троль: Історія з хвостом (0+) Кевін Мунро, Крустуан Камп (Норвегія, Канада, 2019)
Кино Дружба
10-30 - 70 грн.
Вікінг Вік (0+) Ерік Казес (Німеччина, Франція, 2020)
Вікінг Вік (0+) Ерік Казес (Німеччина, Франція, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 12:30 14:15
1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
1917 (12+) Сем Мендес (Великобританія, США, 2019)
Кино Космос
13:50 — 60грн.
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Джентльмени (16+) Гай Річі (США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:40 14:55 18:45 21:00 23:00
 
"Відключені" за драмою М.Панича
Театр Театр им. М.С.Щепкина
18.30
 
"Таїна буття" Т.Іващенко
Театр ТЮЗ
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.