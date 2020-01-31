Сумчани зізналися у «коханні» до міста (фото) Фейсбуком ширяться «валентинки» зі зізнаннями у любові до Сум через проблеми у ЖКГ міста.

На них зображені сердечка на фоні калюж Соборної, європлитки, повеней на дорогах після дощів, довгоочікуваної «Романтики», маршруток з відповідними написами. Також не забули міст у Климентовому, який ремонтують, здається, вже вічність.