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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:00355

Сумчанина оштрафовали за попытку задушить собаку

10 февраля Ковпаковский райсуд Сум рассмотрел административное дело в отношении мужчины, который пытался задушить собаку.

Речь идет о резонансном событии, которое произошло 4 февраля. Тогда сумчанин Сергей Чиж выложил в Фейсбуке фото и видео человека, который, по его словам, пытался убить собаку.

«Сегодня (4 февраля– Ред.), я и ещё один неравнодушный сумчанин, стали свидетелем того, как живодёр посреди дня пытаться убить собаку. При попытке его обезвредить, это «существо» оказывало нам отчаянное сопротивление! По приезду полиции живодёр заметно приутих, а собака пришла в себя, лизала нам руки и виляла хвостом... Потом появилась и её хозяйка, стало известно, что это вторая собака, а первой повезло, и она от него убежала... Во время съемки видео, у меня разрядился телефон, я оставил свой номер полиции и ушёл на работу! Что было дальше с тем «существом», не знаю...», - написал он.

Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, уголовная ответственность в этом случае наступает из-за того, что, к счастью, собака осталась жива.

По данным отдела коммуникации ГУ Нацполиции Сумщины, в действиях сумчанина усматриваются признаки административного правонарушения. В связи с этим полицейские составили на него административный протокол по ч.1 ст. 89 Кодекса Украины об административных правонарушениях (жестокое обращение с животными). Протокол полиция направила в Ковпаковского райсуда Сум.

Во время заседания мужчина пояснил суду, что в тот день был выпившим, гулял и шел в сторону проспекта Курского. По дороге встретил женщину, которая попросила его забрать двух собак, которые бегали рядом, и сделать так, «чтобы она их не видела». За это женщина якобы пообещала ему деньги. По словам мужчины, одну собаку он отвел и отпустил возле завода «Центролит», а вторую завел за бетонный блок и хотел успокоить, чтобы сфотографировать. Отметил, что взял собаку за шею и хотел придушить, чтобы она уснула. Только когда пес закрыл глаза, он его сфотографировал и отпустил. Потом прибежали двое мужчин, которые начали его бить и вызвали полицию. Кроме этого указал, что женщина обещала за это деньги, но не заплатила.

Судья Ковпаковского райсуда Сум Марина Косолап постановила, что вина сумчанина в жестоком обращении с животными, а именно в причинении собаке физической боли и страданий, полностью доказана материалами дела. В связи с этим судья вынесла постановление о признании сумчанина виновным в совершении правонарушения и наложение штрафа в размере 3995 гривен.

Как сообщили в Ковпаковском райсуде Сум, пока это постановление еще не вступило в законную силу. До 21 февраля мужчина может подать апелляцию, пишет Sumy.Today.

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