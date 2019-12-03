Сумские дзюдоистки с медалями чемпионата Украины

В первый день соревнований две сумчанки поднимались на пьедестал почета. Мария Рыцкая (которая с этого сезона выступает за Полтавщину) стала чемпионкой в весовой категории до 63 кг, тем самым выполнив норматив мастера спорта. А Маргарита Выпирайло была третье в весе до 48 кг.
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