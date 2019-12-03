Сумские дзюдоистки с медалями чемпионата Украины 13 февраля в Днепре стартовал чемпионат Украины по дзюдо среди спортсменов до 21 года.

В первый день соревнований две сумчанки поднимались на пьедестал почета. Мария Рыцкая (которая с этого сезона выступает за Полтавщину) стала чемпионкой в весовой категории до 63 кг, тем самым выполнив норматив мастера спорта. А Маргарита Выпирайло была третье в весе до 48 кг.