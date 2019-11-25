Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44393

В сумской школе № 15 устанавливают пожарную сигнализацию (видео)

Пожарную сигнализацию устанавливают в школе, которую требует закрыть ГСЧС.

Через месяц должны завершить наладку пожарную сигнализацию в сумской школе №15. Стоимость проекта - более 1,5 млн гривен. Он самый дорогой из всех семи проектов. Школе - 80 лет, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Монтировать пожарную сигнализацию и систему молниезащиты в школе начали 4 января. Ее устанавливают по всему зданию, площадь которой более 7 тыс. кв. метров. Сейчас работы выполнены на 80%, рассказала директор заведения Раиса Замятина:

«Функция оповещения, если возникает пожар, то мы имеем возможность иметь информацию о том, что пожар есть, и сразу все передается на систему ГСЧС. Я не помню, чтобы здесь была пожарная сигнализация раньше».

Работы выполняют два подрядчики. Пожарную сигнализацию делает частное предприятие «Огнезащита». Защита от молний - фирма «Бранд-мастер». Как она работает, рассказал представитель предприятия Андрей Кибец:

«Вот у нас есть молниеприемник, алюминиевый, дальше от него опускается токоотвод, алюминиевый провод толщиной 8 мм, который идет к коробке соединения. В земле идет контур заземления, соединяется стальной оцинкованной шиной, и земля принимает удар молнии. Так как крыша здесь плоская, закрытая битумом, то и система представлена для плоской крыши. В данный момент выполняется конструкция заземления этой системы. Крыша у нас собрана, осталось собрать землю. Погода нас задерживает, мы наверняка бы закончили эти работы».

По словам директора школы, стоимость всех работ - 1 млн 600 тыс. грн. Закончить их планируют за 30 дней. Кроме 15-й школы, пожарную сигнализацию должны установить еще в шести учебных заведениях. На это в городском бюджете запланировали более 6 млн. грн.

«Учреждениями образования заключены договоры, и сегодня продолжается процесс разработки проектно-сметной документации. Как только она будет разработана и пройдет экспертизу, начнутся работы по установке самой системы пожарной сигнализации .Заклады общего среднего образования и школьного образования у нас автономные, самостоятельные финансово и юридически, поэтому у них есть свои сметы, поэтому сами мониторят подрядчиков, осуществляющих эти работы, и выбирают себе подрядчика, который будет им это проводить», - сообщила заместитель начальника управления образования и науки Сумского горсовета Наталья Гончарова.

По ее информации, кроме этой школы, выполнять работы будут в школе № 2 - на 1 млн грн, в Сумской классической гимназии - почти 1,2 млн грн, в школа №17 - около 1 млн, а также в школе №3 - на 700 тыс. грн. Два детских сада, которые должны обустроить пожарной сигнализацией, получат по 350 тыс. грн.

Напомним: продолжается суд по школе №15. Управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям просит ее закрыть из-за выявленных нарушений. 13 февраля должно было состояться судебное заседание, но его перенесли - судья в командировке. Следующее назначено на 26 февраля. Кроме 15-й школы, под угрозой закрытия также школа №3 – из-за подобных нарушений пожарной безопасности, из которых главное - отсутствие пожарной сигнализации.

Общество Пожарная сигнализация Школа № 15

По тематике

В Сумах горсовет еще подумает, устанавливать ли пожарную сигнализацию в школе № 12
29.01.2020 17:57

В Сумах горсовет еще подумает, устанавливать ли пожарную сигнализацию в школе № 12

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Установка противопожарной сигнализации в Сумской ООШ I-III ступеней №12 им. Б. Берестовского и гимназии №1»....

Под угрозой закрытия в сумской школе № 15 начали устанавливать пожарную сигнализацию
15.01.2020 16:54

Под угрозой закрытия в сумской школе № 15 начали устанавливать пожарную сигнализацию

В сумской школе № 15 с 8 января начали устанавливать пожарную сигнализацию....

«Та не будем мы ничего делать», - заммэра Сум о требовании установки пожарной сигнализации в школах
23.12.2019 09:28

«Та не будем мы ничего делать», - заммэра Сум о требовании установки пожарной сигнализации в школах

Вопрос обеспечения учебных заведений Сум пожарной сигнализацией обсуждался сегодня, 23 декабря, на аппаратном совещании в мэрии....

18.12.2019 10:27

В Сумах на пожарную сигнализацию школ и детсадов нужно 50 миллионов

Депутат Сумского горсовета Ирина Губская на сессии Сумского горсовета озвучила депутатский запрос относительно оборудования школ и детсадов города пожарной сигнализацией....

25.11.2019 09:55

В 15-й школе Сум замерзают дети

Сегодня, 25 октября, на аппаратном совещании в мэрии сумчанин, ребенок которого учится в школе №15, пожаловался, что вот уже вторую...

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
12.02.2020 12:51
Карантин в школах Сум продлится до конца рабочей недели
11.02.2020 15:13
В Сумах задержали адвоката, которая 41 раз сообщала о заминировании местных учреждений
11.02.2020 12:42
У шосткинца полицейские изъяли гранату Ф-1
Сегодня 11:28
Городские власти ждут, пока в сумской школе рухнет крыша
Сегодня 11:21
Сумской суд отказал пожизненно заключенному убийце и насильнику ребенка в смягчении наказания
Сегодня 11:06
На Сумщине продают фальсифицированное масло
Сегодня 10:58
Сумские дзюдоистки с медалями чемпионата Украины
Сегодня 10:25
В Сумы едет чемпион
Сегодня 09:57
В Сумах пройдет романтический забег
Сегодня 09:15
Будет ли уменьшена плата за обслуживание сетей при отсутствии потребления газа
Сегодня 09:00
В сумской школе № 15 устанавливают пожарную сигнализацию (видео)
Сегодня 08:44
view counter

Статьи

Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка ®
07.02.2020 13:40
Нові виборчі правила. Сумчани по-новому будуть обирати депутатів ®
05.02.2020 12:20
Ощадбанк відкриває доступ мікро- та малому бізнесу до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
05.02.2020 11:23
1100 світлин дореволюційного та соціалістичного реалізму. Погляд у минуле Сумщини
04.02.2020 16:07
Медреформа продолжается: вторая волна
04.02.2020 15:47
Як купувати безпечно в інтернеті
03.02.2020 16:49
Главные новости спорта Украины и мира ®
31.01.2020 13:59
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Так близько до горизонту (16+) Тім Трахте (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 19:00
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Мій пес Ідіот (12+) Іван Атталь (Франція, Бельгія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 15:00 19:30
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Гола правда (12+) Олександр Бєляк (Україна, 2019)
Кино Дружба
19-55 - 70 грн.
Italian Best Shorts: Кохання у Вічному місті (16+)
Italian Best Shorts: Кохання у Вічному місті (16+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:30
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.