В сумской школе № 15 устанавливают пожарную сигнализацию (видео) Пожарную сигнализацию устанавливают в школе, которую требует закрыть ГСЧС.

Через месяц должны завершить наладку пожарную сигнализацию в сумской школе №15. Стоимость проекта - более 1,5 млн гривен. Он самый дорогой из всех семи проектов. Школе - 80 лет, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Монтировать пожарную сигнализацию и систему молниезащиты в школе начали 4 января. Ее устанавливают по всему зданию, площадь которой более 7 тыс. кв. метров. Сейчас работы выполнены на 80%, рассказала директор заведения Раиса Замятина:

«Функция оповещения, если возникает пожар, то мы имеем возможность иметь информацию о том, что пожар есть, и сразу все передается на систему ГСЧС. Я не помню, чтобы здесь была пожарная сигнализация раньше».

Работы выполняют два подрядчики. Пожарную сигнализацию делает частное предприятие «Огнезащита». Защита от молний - фирма «Бранд-мастер». Как она работает, рассказал представитель предприятия Андрей Кибец:

«Вот у нас есть молниеприемник, алюминиевый, дальше от него опускается токоотвод, алюминиевый провод толщиной 8 мм, который идет к коробке соединения. В земле идет контур заземления, соединяется стальной оцинкованной шиной, и земля принимает удар молнии. Так как крыша здесь плоская, закрытая битумом, то и система представлена для плоской крыши. В данный момент выполняется конструкция заземления этой системы. Крыша у нас собрана, осталось собрать землю. Погода нас задерживает, мы наверняка бы закончили эти работы».

По словам директора школы, стоимость всех работ - 1 млн 600 тыс. грн. Закончить их планируют за 30 дней. Кроме 15-й школы, пожарную сигнализацию должны установить еще в шести учебных заведениях. На это в городском бюджете запланировали более 6 млн. грн.

«Учреждениями образования заключены договоры, и сегодня продолжается процесс разработки проектно-сметной документации. Как только она будет разработана и пройдет экспертизу, начнутся работы по установке самой системы пожарной сигнализации .Заклады общего среднего образования и школьного образования у нас автономные, самостоятельные финансово и юридически, поэтому у них есть свои сметы, поэтому сами мониторят подрядчиков, осуществляющих эти работы, и выбирают себе подрядчика, который будет им это проводить», - сообщила заместитель начальника управления образования и науки Сумского горсовета Наталья Гончарова.

По ее информации, кроме этой школы, выполнять работы будут в школе № 2 - на 1 млн грн, в Сумской классической гимназии - почти 1,2 млн грн, в школа №17 - около 1 млн, а также в школе №3 - на 700 тыс. грн. Два детских сада, которые должны обустроить пожарной сигнализацией, получат по 350 тыс. грн.

Напомним: продолжается суд по школе №15. Управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям просит ее закрыть из-за выявленных нарушений. 13 февраля должно было состояться судебное заседание, но его перенесли - судья в командировке. Следующее назначено на 26 февраля. Кроме 15-й школы, под угрозой закрытия также школа №3 – из-за подобных нарушений пожарной безопасности, из которых главное - отсутствие пожарной сигнализации.